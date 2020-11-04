Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir galibiyetinin ardından Manchester United'a 5-0 kaybeden Alman ekibi Leipzig 3. hafta maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da grupta 3 puanı bulunuyor. Kazanan takım gruptan çıkma yolunda büyük avantaj sağlayacak. PSG de Leipzig gibi grupta Başakşehir'i yenmiş ancak Manchester United'a mağlup olmuştu.

Leipzig - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena (Zentralstadion)'da bu akşam saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Leipzig - PSG muhtemel 11'ler...

Leipzig: Gulacsi, Konate, Upamecano, Halstenberg, Henrichs, Forsberg, Kampl, Angelino, Olmo, Nkunku, Poulsen

PSG: Navas, Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Kean



