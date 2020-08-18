Leipzig - Paris Saint-Germain (CANLI)





Bir tarafta Neymarlı, Icardili, Tuchelli Fransız devi PSG. Diğer tarafta 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann ile sezona damga vuran sürpriz takımı Leipzig. İki takım Şampiyonlar Ligi finaline bir adım uzakta. Tecrübeli PSG zorlu rakibini geçerek adını finale yazdırmak istiyor. Neymar inanılmaz formda. Mbappe ise bu takımın en büyük kozlarından. Julian Nagelsmann ise takımıyla eski hocasına karşı önemli bir mücadele verecek. Sabitzer, Olmo, Poulsen sürpriz peşinde. Onların da tek hedefi Şampiyonlar Ligi finali...

Leipzig - PSG ilk 11'ler belli oldu!

Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Angelino, Klostermann, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Laimer, Olmo, Nkunku, Poulsen

PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe

UEFA tarafından paylaşılan dizilişler

Bu mücadeleden üstünlükle ayrılan takımın finalde rakibi, Lyon - Bayern Münih maçının galibi olacak.

Son 11 maçtır yenilmeyen PGS karşılaşmanın favorisi olarak gösterilse de Leipzig zoru başarmak istiyor. Son 11 maçında 4-0, 5-1, 9-0, 7-0 ve 4-0 gibi skorlar elde eden PSG bu mücadeleden de galibiyetle ayrılmak için sahada.

MAÇ BAŞLADI

3.dakikada Leipzig etkili geldi. Ceza sahası içinde Poulsen topu alıp vurdu ama öncesinde hakem ofsayt kararı verdi

PSG GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 6.dakikada Mbappe ara pasını verdi, Neymar hemen vurdu top direğe çarpıp çıktı

GOL İPTAL! 7.dakikada kalecinin uzaklaştırmak istediği top Neymar'ın elinden sekip Mbappe'ye geldi. Mbappe golü attı ancak hakem ihlal olduğunu işaret etti

GOL! PSG, Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Di Maria ortaladı bomboş durumda Marquinhos kafayla topu filelere gönderdi

23.dakikada kazanılan serbest vuruşu Sabitzer kullandı şutu barajdan sekip dışarı çıktı

LEIPZIG BERABERLİĞE YAKLAŞTI! 25.dakikada sağ kanattan Laimer geldi yerden çıkardı Poulsen hemen vurdu top az farkla auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 35.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Neymar beklemedik bir şekilde uzak mesafeden kaleye vurdu şutu direğe çarpıp auta gitti

GOL! PSG, Di Maria'nın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topu uygun durumda kontrol eden Di Maria düzgün bir vuruşla golü attı

PSG YİNE ETKİLİ GELDİ! 44.dakikada hızlı gelişen atakta Mbappe çıkardı uygun durumda Neymar vurdu top yandan az farkla auta gitti

ilk yarıyı PSG 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı