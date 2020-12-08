UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nda birbirinden önemli maçlar oynanacak. Temsilcimiz, hatırlanacağı üzere Leipzig'e Sörloth'un attığı son dakika golüyle kaybetmiş ve Avrupa defterini kapatmıştı. Okan Buruk'un ekibi, PSG deplasmanında terleyecekken grubun diğer maçı Almanya'da oynanacak. Averajla liderlik koltuğunda oturan Manchester United, Leipzig'e konuk olacak. İki takım arasında oynanan grubun ilk maçında Manchester ekibi, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kırmızı Şeytanlar, alacağı galibiyetle Son 16'ya yükselmenin hesaplarını yapıyor. İngiltere'de bozguna uğrayan Leipzig ise rövanşı kazanıp, bir üst turun hayallerini kuruyor.

Leipzig'de sakatlıkları süren Laimer, Henrichs, Klostermann ve kırmızı kart cezalısı Upamecano kritik maçta forma giyemeyecekler. United'da ise Martial ve Cavani sakatlığı, Fred ise kırmızı kart cezası nedeniyle Almanya deplasmanında görev alamayacak isimler.

Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena'da oynanacak Leipzig - Manchester United maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Leipzig - Manchester United muhtemel 11'ler:

Leipzig: Gulacsi, Orban, Konate, Halstenberg, Mukiele, Angelino, Haidara, Sabitzer, Olmo, Forsberg, Poulsen

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Alex Telles, McTominay, Matic, Fernandes, Greenwood, Rashford

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta öncesi H Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluşuyor:

1- Manchester United / 9 puan

2- PSG / 9 puan

3- Leipzig / 9 puan

4- Başakşehir / 3 puan