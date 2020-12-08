Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hafta maçlarıyla devam ediyor. H Grubu'nda kritik maçta Leipzig sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. 9 puanı bulunan iki takımda kazanarak gruptan çıkmak istiyor. Grubun diğer maçında ise PSG temsilcimiz Başakşehir'i konuk edecek. MANU ve Leipzig gibi 9 puanı bulunan PSG'nin Başakşehir maçı da iki takımı çok yakından ilgilendiriyor. İki takım arasında İngiltere'de oynanan mücadeleyi Manchester United 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı bilmişti.

Leipzig - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Red Bull Arena'da bu akşam saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Leipzig - Manchester United muhtemel 11'ler...

Leipzig: Gulacsi, Orban, Konate, Halstenberg, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Olmo, Forsberg, Poulsen

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, McTominay, Alex Telles, Fernandes, Rashford, Greenwood