Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool karşı kaşıya gelecek. Bundesliga'da çıktığı son 3 maçını kazanan ve Bayern Munih'in gerisinde ikinci sırada bulanan Leipzig ilk maçta güçlü rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Premier Lig'de son üç maçını kaybeden Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde kazanarak moral bulmak istiyor.

Leipzig - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Şubat Salı günü Puskas Arena'da saat 23.00'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Leipzig - Liverpool muhtemel 11'ler...

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo, Angelino, Poulsen, Nkunku

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho(Ozan Kabak), Robertson, Jones, Wijnaldum, Thiago, Mane, Salah, Firmino

Ozan Kabak oynayacak mı?

Ev sahibi Leipzig'de Dominik Szoboszlai dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Liverpool'da ise Naby Keita, Van Dijk, Jota, Joe Gomez ve Matip sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fabinho'nun ise durumu tam olarak netleşmedi. Fabinho'nun oynamaması durumunda Jurgen Klopp, Leicester City maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak'a şans verecek..