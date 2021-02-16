Leipzig - Liverpool (CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool karşı kaşıya geliyor. Bundesliga'da çıktığı son 3 maçını kazanan ve Bayern Munih'in gerisinde ikinci sırada bulanan Leipzig ilk maçta güçlü rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor. Premier Lig'de son üç maçını kaybeden Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde kazanarak moral bulmak istiyor.

Leipzig - Liverpool maçı hangi kanalda?

Puskas Arena'da saat 23.00'te başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD2'den canlı olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde.

Leipzig - Liverpool ilk 11'ler...

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Olmo, Sabitzer

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Jones, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino