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Leipzig kazandı, Bayern Münih'e yaklaştı

RB Leipzig, Bundesliga'nın 22.haftasında Hertha Berlin'i 3-0 yendi ve bu hafta mağlup olan lider Bayern Münih ile puan farkını 2'e indirdi

21 Şubat 2021, Pazar 20:23 Son Güncelleme:
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Leipzig kazandı, Bayern Münih'e yaklaştı

Leipzig, Bundesliga’nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer’in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

AA


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