Salgın dönüşünde Freiburg ile 1-1 berabere kalıp şaşırtan RB Leipzig, Mainz deplasmanında standartına dönmüş ve 5-0 kazanarak morallenmişti. Hat-trick yapan Timo Werner'in ismi iyiden iyiye Liverpool ile anılmaya başladı... Stoperleden Ibrahima Konate henüz tam olarak iyileşmedi, hücumun önemli isimlerinden Yussuf Poulsen sakat listesine eklendi. Chelsea'den kiralanan Ethan Ampadu'nun durumu ise maç saati netleşecek.

Hertha cephesi ise Vedad Ibisevic'le bambaşka bir kimliğe büründü! 2 maçta atılan 7 golün 3'üne katkı veren (2 gol - 1 asist) 35'lik forvet, iki maçta da takımın en dikkat çeken ismi olmayı başardı... Hertha'nın başındaki ilk 2 maçta farklı galibiyetler ve göze hoş gelen futbol ortaya koydurtan TD Bruno Labbadia'nın ilk 11'inde pek fazla değişiklik yapması beklenmiyor. Eğer Matheus Cunha ilk 11'de olur da sola yakın başlarsa, Maximilian Mittelstadt yedekte bekler ve Vladimir Darida orta sahada oynar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- TD Bruno Labadia ile 2'de 2 "2.5 ÜST" kazandıran Hertha'nın ligdeki son 7 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- RB Leipzig iç sahadaki son 10 lig maçını kaybetmedi! (6 galibiyet - 4 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 7 resmi maçın 6'sını RB Leipzig kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig kazanır" oldu! %29'luk kesim RB Leipzig'in farklı Mainz galibiyetinin moraliyle iç sahada da 3 puana ulaşacağını düşünüyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol bekliyor.