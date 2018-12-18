Galatasaray'ın devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-Kırmızılı takım resmi hesabından yaptığı açıklamayla devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Galatasaray ile Leipzig arasında oynanacak maçın Almanya'da oynanacağı açıklandı.

Leipzig – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena’da gerçekleşecek olan mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü yerel saatle 15.00’te (TSİ 17.00) başlayacak.

Almanya Bölgesel Lig ekiplerinden SSV Markranstadt’ın haklarını satın alarak 2009 yılında 5. Lig’den mücadelesine başlayan RB Leipzig, 2013 yılında yükseldiği 3. Lig’de bir sezon kaldıktan sonra Bundesliga 2’de yer almaya hak kazandı. Hâlihazırda teknik direktörlük koltuğunda oturan ve 2012 yılında Sportif Direktör olarak kulüpte görev almaya başlayan Ralf Ragnick yönetiminde, 2015-2016 sezonunda Bundesliga’ya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra göreve gelen Avusturyalı teknik adam Ralph Hasenhüttl ile en üst seviyedeki ilk sezonunda ligi Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı.

Grup aşamasından sonra yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselen RB Leipzig, Fransa temsilcisi Marsilya’ya 1-0 ve 2-5’lik skorlarla elenmişti.

Bundesliga’da geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Ralf Ragnick’in öğrencileri, 2018-2019 sezonunda ise 15 hafta sonunda topladığı 28 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.

Bruma Galatasaray karşısında!

2017 yılında Galatasaray'dan 12.5 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Bruma da bu karşılaşmada eski takımana karşı oynama fırsatı bulacak.

Galatasaray'ın kamp programı belli oldu

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için ise 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Çalışmalarını ilk üç gün İstanbul’da sürdürdükten sonra 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya’ya geçecek olan Galatasaray, 11 Ocak 2019 Cuma günü Almanya’ya uçarak karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Leipzig’de yapacak.