Fatih Terim yönetiminde Antalya kampı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray ikinci hazırlık maçında Almanya'da Bruma'nın formasını giydiği Bundesliga ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Emre Taşdemir ve Marcao transferlerini açıklayan Galatasaray hafta içi Türkiye Kupası'nda oynayacağı Boluspor maçı öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Galatasaray ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı...

Leipzig - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Ocak Cumartesi günü Almanya’nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena’da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın şimdilik yayıncısı ile ilgili açıklama yapılmadı. Gstv'nin mücadeleyi canlı verme ihtimali bulunuyor.

Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için bugün Almanya’ya gidecek. Galatasaray'da yeni transfer Emre Taşdemir'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Marcao ise henüz kampa katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma’yı Lepizig’e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

Galatasaray'ın Antalya Kamp kadrosu

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir