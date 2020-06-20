Leipzig - Dortmund (CANLI)

Bayern'in şampiyonluğunu ilan ettiği Bundesliga'da ikincilik için savaşan RB Leipzig, Red Bull Arena'da Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Dortmund 66 puanla ikinci sırada, RB Leipzgi ise 63 puanla 3.sırada haftaya girdi

İlk 11'ler belli oldu!

RB Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl, Sabitzer, Angeliño; Forsberg, Schick ve Timo Werner

B. Dortmund: Bürki; Piszczek, Can, Hummels; Witsel, Reyna, Morey, Guerreiro; Brandt, Hazard ve ErlingHaaland









ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig evinde oynadığı son 5 lig maçını da "beraberlik" ile noktaladı.

- Dortmund ise deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını galibiyetle kapattı.

- İki takım arasındaki son 5 lig maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.







