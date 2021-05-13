Leipzig - Borussia Dortmund (CANLI)

Almanya'da DFB Kupası final maçında Leipzig ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran iki takım Leipzig ve Borussia Dortmund, sezonu kupa ile tamamlamak adına bu karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Maçta ilk düdük çaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⚽ GOL | 5' Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Dortmund paslaşarak Leipzig ceza sahasına doğru ilerledi. Mahmoud Dahoud ortada topla buluştu ve soldaki arkadaşı Sancho'ya pasını attı. Sancho topla ceza sahasına girdikten sonra sol köşeden uzak direğe şutunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

⚽ GOL | 28' Borussia Dortmund, Haaland'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Marco Reus orta sahada kontratakta Haaland'a pasını attı. Norveçli golcü savunmayı ekarte ettikten sonra şutunu attı ve durumu 2-0'a getirdi.

⚽ GOL | 45+1' Dortmund, Jadon Sancho'nun golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yine bir kontratakta savunmanın arkasında topla buluşan Reus, ceza sahasına girdikten sonra kalecinin açıldığını gördü ve boştaki arkadaş Sancho'ya gönderdi. İlk golün sahibi İngiliz futbolcu, rakibini de çalımladıktan sonra boş kaleye topu gönderdi ve farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

RB Leipzig - Borussia Dortmund 11'leri

RB Leipzig: Gulasci - Klostermann, Upamecano, Mukiele, Halstenberg - Kampl - Sabitzer, Haidara - Olmo, Sorloth, Hwang

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Sancho - Haaland

RB Leipzig - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya DFB Kupası final maçında karşılaşacak olan Leipzig - Borussia Dortmund mücadelesi 21:45'te başlayacak. Felix Brych'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç ile ilgili detayları bu sayfamızda bulabilirsiniz.

NAGELSMAN KUPA İLE VEDA ETMEK İSTİYOR

Leipzig'in teknik direktörü Nagelsmann, takımdaki son maçlarını oynuyor. Gelecek sezon Bayern Münih'in başında yer alacak olan genç teknik adam, Leipzig'e kupa ile veda etmek istiyor.

Sezon ortasında Lucien Favre ile yollarını ayıran ve sezonu yardımcı antrenör Edin Terzic ile bitirme kararı alan Borussia Dortmund ise yeni teknik adamını seçti. Alman ekibi, 1 Temmuz 2019’dan bu yana Borussia Mönchengladbach’ın başında yer alan Marco Rose ile anlaştığını açıkladı. Terzic de Dortmund macerasını kupayla noktalamak istiyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Leizpig yarı final karşılaşmasında Werder Bremen'i normal süresi 1-1 biten mücadelenin ardından 2-1'lik galibiyetle geçerek adını finale yazdırmıştı.

Borussia Dortmund ise Bayern Münih'i eleyen Holstein Kiel'i sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi bilmişti.

LİGDE DORTMUND KAZANDI

Bu karşılaşma öncesinde iki takım Bundesliga'nın 32. haftasında karşı karşıya geldi. 8 Mayıs'ta oynanan maçı Dortmund sahasında 3-2 kazandı. Siyah sarılılarda golleri Reus ve Sancho (2) atarken, Leipzig'in golleri Klostermann ve Olmo'dan gelmişti.