Leipzig - Bayern Munih maçı iddaa oranları

Sezona Domenico Tedesco ile başlayan RB Leipzig, arka arkaya alınan 4 gollü yenilgiler (Frankfurt & Shakhtar) sonrası yola Marco Rose'la devam etmeye karar vermişti. Rose ilk maçı kazanmış, sonrasında 2 yenilgi almıştı ancak devamında hiç maç kaybetmedi. O yenilgilerden sonra Dünya Kupası arasına kadar 13 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Sağ kanatta alternatif olarak kullanılan Hugo Novoa, Basel'e kiralandı. Peter Gulacsi ve Christopher Nkunku sakat. Abdou Diallo ve David Raum'un durumları maç saati netleşecek. Stoperde "Willi Orban & Josko Gvardiol" ikilisini, sol bekte Marcel Halstenberg'i izleyeceğiz. Hücum merkezinde Andre Silva olacak. Silva'ya Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo destek verecek.

RB LEIPZIG - BAYERN MÜNİH MAÇI İDDAA ORANLARI!

Bundesliga'da oynadığı son 6 maçı kazanıp araya 4 puan farkla lider giren Bayern Münih'te ise Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui ve Sadio Mane sakat. Neuer ve Hernandez sezonu kapattı. Mazraoui'nin yerine sağ bekte Benjamin Pavard forma giyecek. Neuer'in yerine de Yann Sommer takviyesi yapıldı ve tecrübeli eldivenin takımla çok kaynaşamadan ilk 11'de olması bekleniyor. Orta alanda "Joshua Kimmich & Leon Goretzka" ortaklığı izleyeceğiz. Hücuma Jamal Musiala destek verecek. En ileride Eric Maxim Choupo-Moting olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Leipzig'in ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (7 maç - 26 gol)

- Bayern deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının tamamında devreye önde (İY2) girdi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern Münih kazanır" oldu! %34'lük kesim aralarındaki son 4 maçı kazanan Bavyera ekibini bu maçta da galibiyete yakın görüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ALİCAN KOÇAK’IN TAHMİNİ

Dünya Kupası arasına üst üste 6 galibiyetle giden Bayern Münih, arada yaralandı. Kayak yaparken sakatlanan Neuer, sezonu kapattı. Yerine Yann Sommer'i transfer ettiler. Mane de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Leipzig de ara öncesi form tutmuştu. Sakatlığını atlatan Werner, sahalara geri döndü. Ancak bu sefer de Nkunku bu maçta forma giyemeyecek. Böylesine uzun bir aradan sonra temponun biraz düşük olmasını beklersiniz ama bu iki takım varken böyle bir şey mümkün olmaz. Aralarındaki son 5 maçın 4'ü 4.5 üst bitti. Bu maçta da gole doyarız.