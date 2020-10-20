Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek. Bu akşam saat 22.00'de RB Arena'da Alman ekibi Leipzig'le karşılaşacak olan temsilcimizin Avrupa ilklerine birlikte göz atalım...

Bir diğer Türk takımı olmak istiyor

RB Leipzig'in daha önce karşılaştığı tek Türk takımı ise Beşiktaş. Alman ekibi, Beşiktaş'la 2017/18 Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı iki maçı da kaybetti. Okan Buruk ve öğrencileri, RB Leipzig'i mağlup eden bir diğer Türk takımı olmak için savaşacak.

Altıncı Türk temsilcisi

İstanbul Başakşehir, bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde mücadele eden altıncı Türk temsilcisi olacak.

Beş takım arasında ilk maçını kazanan tek ekip Trabzonspor olurken Başakşehir, bu istatistiğe bir yenisini eklemek istiyor.