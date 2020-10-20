Leipzig - Başakşehir maç sonucu: 2 - 0
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda RB Leipzig'e 2-0 kaybetti. Tarihinde ilk kez Devler Ligi grup maçına çıkan Okan Buruk'un öğrencileri, Angelino'nun ilk 20 dakikada attığı gollere engel olamadı. Zaman zaman rakip kalede tehlike bulan ancak gol atamayan Başakşehir, böylece grup aşamasına kötü bir başlangıç yapmış oldu
Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Leipzig karşısında ilk 20 dakika içinde yediği gollerle geriye düşen Başakşehir maçı da 2-0 kaybetti. Başakşehir'de Çaicara sakatlanıp çıkarken Leipzig takımında yeni transfer Sörloth yedek kulübesinde yer aldı ancak süre almadı.
Başakşehir böylece tarihinde ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasına puansız başlamış oldu
Grupta oynanan diğer maçta Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 kazandı. Bu sonuçla Başakşehir ilk maçların ardından H grubunda son sırada yer aldı
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STAT: Red Bull
HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada
RB LEIPZIG: Gulacsi - Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk. 46 Hee-Chan)
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal (Dk. 67 Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Visca, Deniz Türüç (Dk. 83 Giuliano), Crivelli
GOLLER: Dk. 16 - Dk. 20 Angelino (RB Leipzig)
SARI KARTLAR: Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (RB Leipzig) - Bolingoli, Rafael, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)
Maçtan Dakikalar
3.dakikada sol kanattan İrfan Can ortaladı kaleci Gulasci çıkıp topu aldı
5.dakikada sağ kanattan gelen top Angelino yakın mesafeden çevirdi top Çaicara'dan sekip kaleye yöneldi ancak Mert Günok ani bir reaksiyon ile topu çıkardı
MERT ÇIKARDI! 6.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Upamecano kafayı vurdu yerde seken topu kaleci Mert son anda uzaklaştırdı
CRİVELLİ KULLANAMADI! 8.dakikada sağ kanattan Visca savunma arkasına sarktı, uygun durumda geride gelen Crivelli'ye oynadı. Crivelli yakın mesafeden şutunu çekmek üzere hamle yapmıştı ancak Upamecano son anda dokundu ve pozisyonunu bozdu
PENALTI İTİRAZLARI! 13.dakikada sağ kanattan gelen Rafael heme ortaladı, Deniz Türüç uçarak kafayı vurdu top kaleyi bulmadı ancak pozisyonda rakip oyuncunun Deniz Türüç'e temasına Başakşehirli oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk itiraz etti. Fakat hakem Gil Manzano devam dedi
GOL! 16.dakikada Angelino durumu 1-0 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Angelino, çabuk dönüp vuruşunu yaptı ve golü attı
SARI KART! 18.dakikada Bolingoli, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
GOL! 20.dakikada Angelino durumu 2-0 yaptı. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda bomboş kalan Angelino bekletmeden vurdu ve golü attı
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24.dakikada sağ çaprazdan gelen Visca şutunu çekti top yan ağlarda kaldı
ÇAICARA SAKATLANDI! 29.dakikada Başakşehir'de sakatlanan ve saha kenarına omuzlarda giden Çaicara çıktı yerine Berkay Özcan girdi. Rafael sağ bek pozisyonuna geçti
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KALECİ GULASCI KURTARDI! 30.dakikada Visca rakiplerini geçip kendine fırsat yarattı sert şutunu kaleci Gulasci çıkardı
39.dakikada ceza sahası yayında topu alan İrfan Can yerden vurdu kaleci Gulasci hata yapmadı
SARI KART! 40.dakikada Nkunku orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 41.dakikada Upamecano yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Başakşehir tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı
42.dakikada Deniz Türüç serbest vuruşta çaprazdan direkt kaleye vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarıyı ev sahibi takım 2-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı
50.dakikada İrfan Can kaleyi denedi ama top auta gitti
52.dakikada Hwang Hee-Chan, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci Mert Günok topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 57.dakikada oyundan Kampl çıktı yerine Tyler Adams girdi
60.dakikada Deniz Türüç sol kanattan korneri kullandı ancak ortasından sonuç gelmedi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 65.dakikada sarı karttı bulunan Upamecano oyundan çıktı yerine Konate girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 67.dakikada Mehmet Topal oyundan çıktı yerine Demba Ba girdi
69.dakikada Nkunku uygun durumda vurdu şutu savunma uzaklaştırdı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 70.dakikada Nkunku oyundan çıktı yerine Justin Kluivert girdi
SARI KART 73.dakikada Konate, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
82.dakikada savunmanın arkasına sarkan Demba Ba uygun durumda vuruşunu yaptı topu kaleci çıkardı ancak pozisyonun ofsayt olduğu iaşret edildi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 84.dakikada Deniz Türüç oyundan çıktı yerine Giuliano girdi
SARI KART 87.dakikada Berkay taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
Karşılaşmayı ev sahibi RB Leipzig 2-0 galip bitirdi
İlk 11'ler
RB Leipzig: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg, Y. Poulsen
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Deniz, Visca, Crivelli