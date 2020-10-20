Leipzig - Başakşehir maç sonucu: 2 - 0





Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Leipzig karşısında ilk 20 dakika içinde yediği gollerle geriye düşen Başakşehir maçı da 2-0 kaybetti. Başakşehir'de Çaicara sakatlanıp çıkarken Leipzig takımında yeni transfer Sörloth yedek kulübesinde yer aldı ancak süre almadı.

Başakşehir böylece tarihinde ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasına puansız başlamış oldu

Grupta oynanan diğer maçta Manchester United deplasmanda PSG karşısında 2-1 kazandı. Bu sonuçla Başakşehir ilk maçların ardından H grubunda son sırada yer aldı





STAT: Red Bull

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada

RB LEIPZIG: Gulacsi - Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk. 46 Hee-Chan)

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal (Dk. 67 Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Visca, Deniz Türüç (Dk. 83 Giuliano), Crivelli

GOLLER: Dk. 16 - Dk. 20 Angelino (RB Leipzig)

SARI KARTLAR: Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (RB Leipzig) - Bolingoli, Rafael, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)





Maçtan Dakikalar

3.dakikada sol kanattan İrfan Can ortaladı kaleci Gulasci çıkıp topu aldı

5.dakikada sağ kanattan gelen top Angelino yakın mesafeden çevirdi top Çaicara'dan sekip kaleye yöneldi ancak Mert Günok ani bir reaksiyon ile topu çıkardı

MERT ÇIKARDI! 6.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Upamecano kafayı vurdu yerde seken topu kaleci Mert son anda uzaklaştırdı

CRİVELLİ KULLANAMADI! 8.dakikada sağ kanattan Visca savunma arkasına sarktı, uygun durumda geride gelen Crivelli'ye oynadı. Crivelli yakın mesafeden şutunu çekmek üzere hamle yapmıştı ancak Upamecano son anda dokundu ve pozisyonunu bozdu

PENALTI İTİRAZLARI! 13.dakikada sağ kanattan gelen Rafael heme ortaladı, Deniz Türüç uçarak kafayı vurdu top kaleyi bulmadı ancak pozisyonda rakip oyuncunun Deniz Türüç'e temasına Başakşehirli oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk itiraz etti. Fakat hakem Gil Manzano devam dedi

GOL! 16.dakikada Angelino durumu 1-0 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Angelino, çabuk dönüp vuruşunu yaptı ve golü attı

SARI KART! 18.dakikada Bolingoli, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

GOL! 20.dakikada Angelino durumu 2-0 yaptı. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda bomboş kalan Angelino bekletmeden vurdu ve golü attı





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24.dakikada sağ çaprazdan gelen Visca şutunu çekti top yan ağlarda kaldı

ÇAICARA SAKATLANDI! 29.dakikada Başakşehir'de sakatlanan ve saha kenarına omuzlarda giden Çaicara çıktı yerine Berkay Özcan girdi. Rafael sağ bek pozisyonuna geçti





KALECİ GULASCI KURTARDI! 30.dakikada Visca rakiplerini geçip kendine fırsat yarattı sert şutunu kaleci Gulasci çıkardı

39.dakikada ceza sahası yayında topu alan İrfan Can yerden vurdu kaleci Gulasci hata yapmadı

SARI KART! 40.dakikada Nkunku orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 41.dakikada Upamecano yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Başakşehir tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı

42.dakikada Deniz Türüç serbest vuruşta çaprazdan direkt kaleye vurdu top az farkla auta gitti

İlk yarıyı ev sahibi takım 2-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

50.dakikada İrfan Can kaleyi denedi ama top auta gitti

52.dakikada Hwang Hee-Chan, sol çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci Mert Günok topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 57.dakikada oyundan Kampl çıktı yerine Tyler Adams girdi

60.dakikada Deniz Türüç sol kanattan korneri kullandı ancak ortasından sonuç gelmedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 65.dakikada sarı karttı bulunan Upamecano oyundan çıktı yerine Konate girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 67.dakikada Mehmet Topal oyundan çıktı yerine Demba Ba girdi

69.dakikada Nkunku uygun durumda vurdu şutu savunma uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 70.dakikada Nkunku oyundan çıktı yerine Justin Kluivert girdi

SARI KART 73.dakikada Konate, Deniz Türüç'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

82.dakikada savunmanın arkasına sarkan Demba Ba uygun durumda vuruşunu yaptı topu kaleci çıkardı ancak pozisyonun ofsayt olduğu iaşret edildi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 84.dakikada Deniz Türüç oyundan çıktı yerine Giuliano girdi

SARI KART 87.dakikada Berkay taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

Karşılaşmayı ev sahibi RB Leipzig 2-0 galip bitirdi





İlk 11'ler

RB Leipzig: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg, Y. Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Deniz, Visca, Crivelli





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