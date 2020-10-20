Leipzig - Başakşehir (CANLI)
Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertliler, böylelikle tarihinde ilk kez Devler Ligi grup aşamasında maça çıkmış oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, hem ülke puanına katkı yapmak hem de gruba iyi başlamak için galibiyet peşinde. Trabzonspor'dan transfer olan Sörloth ise Leipzig kulübesinde. Leipzig - Başakşehir maçı canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...Leipzig golleri erken buldu
Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Leipzig, Manchester United ve Paris Saint-Germain ile eşleşen Başakşehir, ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Leipzig ile karşısında ilk defa Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, ilk maçında deplasmanda galibiyet arayacak.
İlk 11'ler belli oldu
RB Leipzig: Gulasci, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg, Y. Poulsen
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Deniz, Visca, Crivelli
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MAÇ BAŞLADI
3.dakikada sol kanattan İrfan Can ortaladı kaleci Gulasci çıkıp topu aldı
5.dakikada sağ kanattan gelen top Angelino yakın mesafeden çevirdi top Çaicara'dan sekip kaleye yöneldi ancak Mert Günok ani bir reaksiyon ile topu çıkardı
MERT ÇIKARDI! 6.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Upamecano kafayı vurdu yerde seken topu kaleci Mert son anda uzaklaştırdı
CRİVELLİ KULLANAMADI! 8.dakikada sağ kanattan Visca savunma arkasına sarktı, uygun durumda geride gelen Crivelli'ye oynadı. Crivelli yakın mesafeden şutunu çekmek üzere hamle yapmıştı ancak Upamecano son anda dokundu ve pozisyonunu bozdu
PENALTI İTİRAZLARI! 13.dakikada sağ kanattan gelen Rafael heme ortaladı, Deniz Türüç uçarak kafayı vurdu top kaleyi bulmadı ancak pozisyonda rakip oyuncunun Deniz Türüç'e temasına Başakşehirli oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk itiraz etti. Fakat hakem Gil Manzano devam dedi
GOL! 16.dakikada Angelino durumu 1-0 yaptı. Savunmanın arkasına sarkan Angelino, çabuk dönüp vuruşunu yaptı ve golü attı
SARI KART! 18.dakikada Bolingoli, yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
GOL! 20.dakikada Angelino durumu 2-0 yaptı. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda bomboş kalan Angelino bekletmeden vurdu ve golü attı
24.dakikada sağ çaprazdan gelen Visca şutunu çekti top yan ağlarda kaldı
ÇAICARA SAKATLANDI! 29.dakikada Başakşehir'de sakatlanan ve saha kenarına omuzlarda giden Çaicara çıktı yerine Berkay Özcan girdi. Rafael sağ bek pozisyonuna geçti
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KALECİ GULASCI KURTARDI! 30.dakikada Visca rakiplerini geçip kendine fırsat yarattı sert şutunu kaleci Gulasci çıkardı
39.dakikada ceza sahası yayında topu alan İrfan Can yerden vurdu kaleci Gulasci hata yapmadı
SARI KART! 40.dakikada Nkunku orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 41.dakikada Upamecano yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Başakşehir tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı
42.dakikada Deniz Türüç serbest vuruşta çaprazdan direkt kaleye vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarıyı ev sahibi takım 2-0 önde kapattı
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Maçtan notlar
Alman takımlarıyla üçüncü defa
Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu’nda Hoffenheim’e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul’da ise sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu’nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk’un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park’taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
Leipzig sadece Beşiktaş ile karşılaştı
Bundesliga temsilcisi Lepizig’in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018’de Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya’da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.
Liglerde Leipzig iyi durumda
Başakşehir ve Leipzig’in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga’da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig’e iyi başlayamadı. Okan Buruk’un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.
Başakşehir’de 3 eksik
Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Leipzig ligde lider
Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor. Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.