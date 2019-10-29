İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sezon başında stoper Harry Maguire’ı 87 milyon Euro karşılığında Manchester United’a yolladı. Mavi- Beyazlılar’da bu bölgeye milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü geçti, sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. Genç savunmacı, şüphesiz ki bu sezon Ada ekibinin başarısın büyük rol oynadı. Takımı 10 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü.

4 yıl önce ligde mutlu sona ulaşan, bu sezon ise şampiyon olduğu sene gibi bir futbol oynayan Leicester, son olarak deplasmanda Southampton’ı 9-0’lık tarihi bir skor ile yenmeyi başardı. 2015-2016 sezonunda İngiltere Premier Ligi’nde Raineri yönetiminde şampiyon olarak tarih yazan Leicester o dönemden sonraki en başarılı 10. hafta performansını sergiledi.

Farkı kapatmaya çalışacaklar

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 12’şer puanla 11. basamakta yer bulan Mavi-Beyazlılar geçen yıl ise 13 puanla 12. basamakta kalmıştı. İkinci bir şampiyonluk için Liverpool ve Manchester City gibi devleri geçmesi gerekecek olan Çağlar ve arkadaşları önümüzdeki 5 maç içerisinde Crystal Palace, Arsenal, Brighton, Everton ve Watford karşısına çıkacak. Bu süre içerisinde ise Leicester’de hedef, rakiplerinin yoğun fikstürü nedeniyle zirveyle arayı daha da kapatmak.