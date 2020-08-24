İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürürüyor. Bu anlamda hem iç hem dış transferde hareketli günler geçirmeye hazırlanan Ada ekibi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ada basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Mavi-Beyazlı ekibin sol bek Ben Chilwell’i, Chelsea’ya gönderip, yerine Ajax’tan Tagliafico’yu alacağı yazıldı. Ancak Brendan Rodgers’ın ekibinin hedefi çok daha farklı. Edinilen bilgilere göre Leicester City, yeni bir defans hattı oluşturacak. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün de formasını giydiği İngiliz ekibi, gözünü Almanya’ya çevirdi. Mavi- Beyazlılar’ın hedefindeki isim ise Bundesliga ekiplerinden Schalke’nin formasını giyen bir diğer milli futbolcumuz Ozan Kabak. Leicester da 20 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katarak stoper ikilisini Çağlar ve Ozan’a emanet etmek istiyor.

Görüşmeler başladı

Çağlar’ın geçen sezonki partneri Johnny Evans’ın ise arka plana atılması gündemde. Bu anlamda Ozan Kabak’a kancayı takan Leicester City, yıldız futbolcu ile görüşmelere başladı. Bu transferle ilgili olarak önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor