İngiltere Premier Lig'de milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, yaz aylarında flaş bir transfere imza atmak istiyor. Leicester, Real Madrid'de aradığı şansı bulmakta zorlanan Luka Jovic'i uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Leicester'ın oyuncunun menajeri ile iletişime geçtiği belirtilirken Sırp oyuncu için 31 milyon Pound'luk bir bonservis sunulması planlanıyor.

Bu sezon Real Madrid'de istenilen performansı sergileyemeyen Jovic, geçtiğimiz yaz 60 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Frankfurt'tan İspanyol devine transfer olmuştu.