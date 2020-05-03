İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, sol bek transferi için alternatifler hazırlarken gündemine Arsenal'den Kieran Tierney'i aldı.

Tierney, geçtiğimiz sezonun devre arasında Celtic'ten Arsenal'e transfer olmuştu. Express'in haberine göre Leicester City'nin menajeri Brendan Rodgers, Celtic'te çalıştığı eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

Tierney'nin transferi için Ben Chilwell'in durumu öncelik teşkil ediyor. Chelsea'nin sol bek transferi için listesinde ilk sıralarda yer alan Chilwell takımdan ayrılırsa milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Tierney'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.