Leicester City'nin efsanevi başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, geçtiğimiz ekim ayında takımının kendi sahasında West Ham United ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kendisini stattan alan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Taylandlı başkanın dün Bangkok'ta düzenlenen ölü yakma törenine Leicester City'nin milli takıma çağrılmayan futbolcularının yanı sıra menajer Brendan Rodgers da katıldı.

Kraliyet ailesinin organize ettiği törende söz alan Rodgers, "Kulübe geldiğimde kendisinin herkes için ne anlam ifade ettiğini daha iyi anladım. İnanılmaz bir lider ve sahip olduğu tüm zenginliğe rağmen iyi bir insandı. Onun anısını kazanacağımız kupalarla yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

2010 yılında Leicester'ı satın alan Srivaddhanaprabha, 2014 yılında Premier Lig'e çıkardığı takımıyla 2015/16 sezonunda efsanevi bir şampiyonluk yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler