Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Çağlar Söyüncü, 2016 yılında Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer olmuştu.





Almanya'da büyük bir gelişim gösteren 26 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu. A Milli Takımı'nda vazgeçilmez isimlerinden biri olan yıldız oyuncunun, Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

KESİK YEDİ

Leicester City'nin sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt veren Çağlar, o tarihten beri Menajer Brendan Rodgers'ın ilk tercihi olmaktan çıktı.

Başarılı savunmacı bu sezon Premier Lig'de ve Carabao Cup'ta birer maçta görev alabildi.

ATLETICO MADRID İDDİALARI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Çağlar La Liga devi Atletico Madrid ile görüşüyor. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma söz konusu olmamasına rağmen, müzakerelerde ilerleme kaydedildi ve imzaların atılması an meselesi.





BİR İNGİLİZ VE BİR İTALYAN

Öte yandan Çağlar Söyüncü için bir başka Premier Lig ekibi olan Aston Villa ile Serie A'nın köklü kulüpleriden Roma da devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre ise, Çağlar, hem Aston Villa hem de Roma'yı reddetti ve yakın Ocak ayında Atletico Madrid'e imza atacak.

Milli oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona ereceği için Atletico Madrid, oyuncuyu devre arasında kadroya katmak için bonservis bedeli ödemek zorunda kalacak.

Ancak kontratın bitmesine çok kısa bir süre kaldığı için bu bedel cüzi bir rakam olacak. Atletico Madrid, Çağlar'ı kadroya katmak için sezon sonunu beklemesi halinde ise bonservis ödemekten kurtulacak. Bossman kanunlarına göre oyuncular sözleşmelerinin tamamlanmasına altı ay kala başka bir kulübe imza atabilirler.





FORMA SAVAŞI VERECEK

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olması halinde, Mario Hermoso, Stefan Savic ve Felipe gibi üst düzey stoperlerle forma savaşına girecek.

ATLETICO MADRID'İN DURUMU İYİ DEĞİL

Ligde oynadığı son beş maçta bir kez kazanabilen Atletico Madrid, 14 haftası geride kalan La Liga'da 24 puanla beşinci sırada yer alıyor.

İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayer Leverkusen, Club Brugge ve Porto'nun olduğu grupta sonuncu olarak turnuvaya veda etmişti.

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