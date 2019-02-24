Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de bomba bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybeden İngiliz kulübünde Fransız menajer Claude Puel ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada 57 yaşındaki teknik adamın ani bir karar sonrası görevini bıraktığı ifade edildi. Ligde 12'nci sırada bulunan Leicester'ın başına geçici bir süreliğine A takım antrenörleri Mike Stowell ve Adam Sadler geçecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler