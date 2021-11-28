Leicester City-Watford maç sonucu: 4-2
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Leicester City sahasında Watford'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Leicester City'de Milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford forması giyen Ozan Tufan ise ikinci yarıda oyuna girdi.
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında, Ozan Tufan'lı Watford'u ağırladı. Leicester, sahadan 4-3'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Leicester'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Maddison, 34. ve 42. dakikalarda Jamie Vardy ve 68. dakikada Lookman kaydetti.
Watford'un gollerini ise 30. dakikada penaltıdan Joshua King ve 61. dakikada Dennis attı.
Milli futbolcularımızdan Çağlar Söyüncü Leicester City'de 90 dakika sahada kaldı. Watford forması giyen Ozan Tufan ise ikinci yarıda oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte Leicester puanını 18'e yükseltirken Watford 13 puanda kaldı.