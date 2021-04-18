Leicester City-Southampton yarı final maçında 4 bin taraftar

Başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda saat TSİ 20.30’da başlayan Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı finalinde çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.
Stadyum girişinde taraftarlardan negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.
Ülkede maçlar Kovid-19’la mücadelede kapsamında 5 Ocak’tan bu yana seyircisiz oynanıyordu.
İngiltere’de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın üçüncüsünün başlayacağı 17 Mayıs’tan sonra statlara 10 bin kadar taraftarın alınması hedefleniyor. (AA)