Leicester City-Slavia Prag maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Leicester City ile Slavia Prag karşıya geliyor. Eden Arena'da oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Leicester City, evinde kazanıp bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Slavia Prag ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Leicester City forması giyen temsilcilerimiz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, Slavia Prag karşısında maça ilk 11'de başladı.

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Leicester City-Slavia Prag maçı hangi kanalda?

King Power'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan maçı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetiyor. beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı skor takibi haberimizde.

Leicester City-Slavia Prag ilk 11'ler:

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas, Ndidi, Choudhury, Tielemans, Cengiz Ünder, Albrighton, Vardy

Slavia Prag: Kolar, Bah, Boril, Zima, Kudela, Hromada, Sima, Olayinka, Provod, Stanciu, Kuchta