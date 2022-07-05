Geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıkma başarısı gösteren ve dikkatleri üzerine çeken Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekibi Leicester City, Feyenoord forması giyen Milli orta saha Orkun Kökçü için hamle yapmayı düşünüyor.

Bir süredir listede

21 yaşındaki başarılı futbolcu bir süredir Leicester City'nin listesinde yer alıtyordu. Hatta Ocak ayında İngiliz ekibine transfer olacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak herhangi bir hamle gerçekleşmemişti.

Ancak Premier Lig ekibi, futbolcuya ilgisi bulunsa da başka hedefleri de göz önünde bulunduruyor.

Transfere açık

Orkun Kökçü, Ocak ayında Feyenoord'un mali durumuna yardımcı olması halinde Premier Lig'e transfer olmaya açık olacağını açıklamıştı. Leicester'ın ilgisinin ortaya çıktığı Ocak ayında Voetball International'a verdiği demeçte genç futbolcu, "Sakatlığıma ve fazla oynamamış olmama rağmen, bu tür kulüplerin beni takip etmesinin iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bir kulüp bana iyi bir proje ile gelirse ve Feyenoord bundan para kazanabilirse, düşünebilirim." sözlerini dile getirmişti.

Talipleri fazla

Leicester City'nin haricinde Arsenal ve West Ham United'ın da 2025 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü'yü takip ettiği iddialar arasında yer alıyor.

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