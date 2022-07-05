Leicester City, Orkun Kökçü'nün peşinde
Hollanda ekiplerinden Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıkma başarısı gösteren ve dikkatleri üzerine çeken futbolcuyla, Leicester City yakından ilgileniyor. İddialara göre İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde Orkun Kökçü için hamle yapmayı düşünüyor.
Geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne çıkma başarısı gösteren ve dikkatleri üzerine çeken Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.
The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekibi Leicester City, Feyenoord forması giyen Milli orta saha Orkun Kökçü için hamle yapmayı düşünüyor.
Bir süredir listede
21 yaşındaki başarılı futbolcu bir süredir Leicester City'nin listesinde yer alıtyordu. Hatta Ocak ayında İngiliz ekibine transfer olacağı ile ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak herhangi bir hamle gerçekleşmemişti.
Ancak Premier Lig ekibi, futbolcuya ilgisi bulunsa da başka hedefleri de göz önünde bulunduruyor.
Transfere açık
Orkun Kökçü, Ocak ayında Feyenoord'un mali durumuna yardımcı olması halinde Premier Lig'e transfer olmaya açık olacağını açıklamıştı. Leicester'ın ilgisinin ortaya çıktığı Ocak ayında Voetball International'a verdiği demeçte genç futbolcu, "Sakatlığıma ve fazla oynamamış olmama rağmen, bu tür kulüplerin beni takip etmesinin iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bir kulüp bana iyi bir proje ile gelirse ve Feyenoord bundan para kazanabilirse, düşünebilirim." sözlerini dile getirmişti.
Talipleri fazla
Leicester City'nin haricinde Arsenal ve West Ham United'ın da 2025 yılına kadar Feyenoord ile sözleşmesi bulunan Orkun Kökçü'yü takip ettiği iddialar arasında yer alıyor.