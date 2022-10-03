Leicester City - Nottingham Forest maçı iddaa oranları

Sezona Brentford beraberliğiyle başlayan Leicester City, sonrasındaki 6 maçın tamamını kaybetti ve 1 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor. TD Brendan Rodgers, İngiliz basınına göre topun ağzında ancak Kuzey İrlandalı teknik adam kendinden emin bir şekilde; "Bu takımı bu kötü durumdan çıkaracak en doğru kişi benim..." dedi. Ryan Bertrand ve Ricardo Pereira sezonu hiç açamamıştı; affını isteyip Faroe Adaları ile deplasmanda oynanacak maça gitmeyen ve kulübe geri dönen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün durumu maç saati netleşecek. Rodgers'ın stoperde "Wout Faes & Jonny Evans" ikilisini tercih etmesi bekleniyor. Harvey Barnes sola, James Maddison sağa yakın oynayacak. İngiliz kaynaklar hücum merkezinde Jamie Vardy'yi göreceğimizi yazmış. Vardy milli aradan önceki son 2 maça yedek kulübesinde başlamıştı...

LEICESTER CITY - NOTT. FOREST MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

23 yıl sonra Premier Lig'e dönen ve 23 oyuncu transfer edip yaklaşık 162 milyon euro harcayan Nottingham Forest'ın da Leicester'dan pek farkı yok aslında. İlk 7 maçı 1 galibiyetle, 4 puanla geçtiler. Bayern'den transfer edilen sol bek Omar Richards sezonu hiç açmadı. Son 4 lig maçını kaçıran merkez orta saha Orel Mangala muhtemelen bu maçı da pas geçecek. Sezonun ilk 2 haftası oynayan ve sonrasında ortalarda gözükmeyen savunmacı Moussa Niakhate'nin de Leicester City karşısında maç kadrosunda olması beklenmiyor. İskoçya Milli Takımı'nın Ukrayna ile Polonya'da oynadığı maça çıkmayan sol stoper Scott McKenna maç saati netleşecek. TD Steve Cooper da basın toplantısında McKenna hakkında net ifadeler kullanmadı. İngiltere U21 kampını sakatlığı nedeniyle bırakıp kulübe dönen Morgan Gibbs-White için de maç saatini bekleyeceğiz. Son antrenmanda takımla çalıştı ama yine de net değil... Cooper sol bekte Renan Lodi, sol stoperde Steve Cook ile maça başlayacak. Gole en yakın isim Taiwo Awoiniyi olacak, arkasında Jesse Lingard'ı izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İlk 7 haftada kalesinde 22 gol gören Leicester City, 1965-66 sezonundan sonra ilk 7 maç sonunda bu kadar kötü bir savunma performansı gösteren ilk takım oldu.

- Nottingham Forest ligde oynadığı son 4 maçı kaybetti ve kalesinde 14 gol gördü.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Leicester City kazanır" oldu! %59'luk kesim Leicester City'nin sezonun ilk galibiyetini alacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.