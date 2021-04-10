Leicester City, Naby Keita için devrede

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da büyük beklentilerle transfer edilen Naby Keita, şu ana kadar beklentileri karşılayamamışken takımdaki geleceği de merak ediliyor. Keita'nın aldığı sürelerden memnun olmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini ilettiği belirtiliyor.

Liverpool ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Naby Keita, şu ana kadar beklentileri karşılayamamış olsa da Premier Lig ekiplerinden ciddi bir ilgi görmesi bekleniyor. Daily Star'a göre en öne çıkan takım olarak Leicester City aktarılıyor. Oyuncunun takımdan ayrılma isteğine olumlu karşılık veren Liverpool'un 30 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep etmesi bekleniyor.