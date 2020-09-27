Leicester City, Manchester City'i dağıttı
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City deplasmanda Manchester City'i 5-2 yendi. Konuk ekibini üç penaltı golü attığı maç tarihi bir sonuçla sona erdi. Yeni transfer Cengiz Ünder ise kadroda yer almadı
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City deplasmanda Manchester City'i 5-2 yendi. Leicester City böylece puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Leicester City üç penaltı golü attığı maç tarihi bir sonuçla sona ermiş oldu. Jaime Vardy ise hat-trick yapmayı başardı. Çağlar Söyüncü'nün bir sarı kart gördüğü maçta yeni transfer Cengiz Ünder ise kadroda yer almadı
Pep Guardiola 686 maçlık menajerlik kariyerinde ilk defa kalesinde 5 gol birden görürken Manchester City takımı ise kendi stadı Etihad'da ilk kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü.