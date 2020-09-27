Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City deplasmanda Manchester City'i 5-2 yendi. Leicester City böylece puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Leicester City üç penaltı golü attığı maç tarihi bir sonuçla sona ermiş oldu. Jaime Vardy ise hat-trick yapmayı başardı. Çağlar Söyüncü'nün bir sarı kart gördüğü maçta yeni transfer Cengiz Ünder ise kadroda yer almadı

Pep Guardiola 686 maçlık menajerlik kariyerinde ilk defa kalesinde 5 gol birden görürken Manchester City takımı ise kendi stadı Etihad'da ilk kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü.