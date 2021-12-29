Leicester City - Liverpool maç sonucu: 1-0

Manchester City'nin en yakın Chelsea ile beraber en yakın takipçisi olan Liverpool çok fazla gol fırsatı bulduğu Leicester City deplasmanından eli boş döndü.

Liverpool adına Mohamed Salah'ın 15. dakikadaki penaltısını Leicester City kalecisi Kasper Schmeichel kurtarırken, Salah'ın dönen topa kale sahasından vurduğu kafa vuruşu üst direkten döndü.

Premier Lig’de art arda 15 başarılı penaltı vuruşu yapan Salah’ın 16. penaltıda gol yapma serisi son buldu.

Bu sonuçla bu sezonki ikinci yenilgisini alan Liverpool, 41 puanda kaldı ve haftayı lider Manchester City'nin 6 puan gerisinde tamamladı. Kırmızılılar, 7 maç sonra kaybetti.



