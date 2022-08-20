Premier League kulübü bugün günü yaptığı açıklamada, Leicester City forvet oyuncusu Jamie Vardy'nin Foxes ile Haziran 2024'e kadar kalmasını sağlayacak bir yıllık sözleşme yenilemesine imza attığını söyledi.

Vardy'nin adı son zamanlarda Manchester United ile anılıyordu.

2012 yılında lig dışı takım Fleetwood Town'dan Leicester'a katılan 35 yaşındaki oyuncu, tüm müsabakalarda 387 maçta 164 golle Leicester'ın tüm zamanların golcü listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Vardy, kulübün internet sitesine verdiği demeçte, "Açıkçası çok heyecanlıyım. Kulübün devam etme düşüncesi olduğunu duyduğumda, olacak tek bir şey vardı ve ben bunu imzalayacaktım. Karar vermek kolaydı. Yeterince uzun süredir buradayım ve kendimi bu takımın bir parçası gibi hissediyorum."dedi.

Geçen sezon müsabakalarda 17 gol atan Vardy, Leicester'ı 2015-16 lig şampiyonu olmasında önemli bir katkısı olmuştu. Ayrıca Vardy, Leicester ile 2020-21'de FA Cup'ı kazandı.