Leicester City - Everton maç sonucu: 0 - 2
Premier Lig'in 13.haftasında Leicester City evinde Everton'a 2-0 kaybetti ve büyük bir avantaj yitirdi. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta ev sahibi takım galip gelip Liverpool-Tottenham sonucuna göre zirvede yer alma planı yapıyordu ancak Ancelotti yönetimindeki Everton sahadan avantajlı çıkan taraf oldu
Premier Lig'in 13.haftasında 24 puanla üçüncü sırada yer alan Leicester City evinde Everton'a 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve 62 dakika görev yaptığı maçta konuk ekip, Ricarlison ve Holgate ile 2-0 kazandı.
Cenk Tosun'un yedek kulübesinde başladığı ve görev yapmadığı maç sonunda CarloAncelotti yönetimindeki Everton'da 23 puana ulaşıp zirveye ortak oldu
İşte ilk 11'ler
Leicester City: Schmeichel, Fofana, Fuchs, Justin, Mendy, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Cengiz Ünder, Vardy
Everton: Olsen, Holgate, Mina, Keane, Godfrey, Allan, Doucoure, Sigurdsson, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin