Leicester City - Everton maç sonucu: 0 - 2

Premier Lig'in 13.haftasında 24 puanla üçüncü sırada yer alan Leicester City evinde Everton'a 2-0 kaybetti. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı ve 62 dakika görev yaptığı maçta konuk ekip, Ricarlison ve Holgate ile 2-0 kazandı.

Cenk Tosun'un yedek kulübesinde başladığı ve görev yapmadığı maç sonunda CarloAncelotti yönetimindeki Everton'da 23 puana ulaşıp zirveye ortak oldu

İşte ilk 11'ler

Leicester City: Schmeichel, Fofana, Fuchs, Justin, Mendy, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Cengiz Ünder, Vardy

Everton: Olsen, Holgate, Mina, Keane, Godfrey, Allan, Doucoure, Sigurdsson, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin







