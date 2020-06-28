Leicester City - Chelsea (CANLI)
FA Cup Çeyrek Final Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Chelsea'yi konuk ediyor. Premier Lig'de harikalar yaratan Leicester, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Lampard yönetimindeki Chelsea ise güçlü rakibini avlamanın peşinde. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan Chelsea'yi konuk ediyor. Öncelikli hedefi, ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma potası içinde bitirmek olan iki takım, sezonu da bir kupa ile taçlandırmayı amaçlıyor. Mike Dean'in yönettiği mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
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Leicester City - Chelsea ilk 11'ler:
Leicester City: Schemichel, Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Praet; Perez, Tielemans, Barnes; Vardy
Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Zouma, Emerson, Kante, Gilmour, Willian, Mount, Pulisic, Abraham