Leicester City - Chelsea (CANLI)

İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan Chelsea'yi konuk ediyor. Öncelikli hedefi, ligi Şampiyonlar Ligi'ne katılma potası içinde bitirmek olan iki takım, sezonu da bir kupa ile taçlandırmayı amaçlıyor. Mike Dean'in yönettiği mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Leicester City - Chelsea ilk 11'ler:

Leicester City: Schemichel, Justin, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Praet; Perez, Tielemans, Barnes; Vardy

Chelsea: Caballero, James, Rudiger, Zouma, Emerson, Kante, Gilmour, Willian, Mount, Pulisic, Abraham











