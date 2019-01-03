Leicester City, Çağlar konusunu ağırdan alıyor

Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün kiralamanın hesaplarını yaparken, İngiliz kulübü Çağlar konusunu ağırdan alıyor.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:34
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Leicester City, Çağlar konusunu ağırdan alıyor

Fenerbahçe’nin savunma için Marcos Rojo’ya yönelmesinde Leicester’ın tavrı etkili oldu. İngiliz ekibi, Sarı-Lacivertliler’in kiralamak istediği Çağlar Söyüncü için kararını transfer döneminin sonunda verebileceğini belirtti.

Manchester United’ın Harry Maguire için girişimlerini sürdürmesi nedeniyle Leicester, Çağlar konusunu ağırdan alıyor. Fenerbahçe ise yeni savunmacısını bir an önce kadroya dahil etmek istiyor.

Milli stoper bu nedenle ikinci planda kaldı. Eğer Maguire’ın durumu kısa sürede netleşirse, Çağlar için yeniden girişimler başlayabilir.

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