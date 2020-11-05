Leicester City - Braga maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en dikkat çekici maçlarından birisinde Leicester City ile Braga karşı karşıya geldi. Leicester City'de sakatlığı süren Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı. Son haftaların formda ismi Cengiz Ünder ise sahaya ilk 11'de çıktı. King Power'da oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Bas Nijhuis'in yönettiği karşılaşma Leicester City'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller; Kelechi Iheanacho (2), Dennis Praet ve James Maddison'dan geldi. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan ve 9 puana ulaşan Brendan Rodgers'ın ekibi, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk mağlubiyetini alan Braga ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.

62 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.

Grupta oynanan diğer maçta AEK, Zorya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti.

3. maçların ardından G Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Leicester City / 9 puan

2- Braga / 6 puan

3- AEK / 3 puan

4- Zorya Luhansk / 0 puan



