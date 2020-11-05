Leicester City - Braga (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en dikkat çekici maçlarından birisinde Leicester City ile Braga karşı karşıya geliyor. Leicester City'de sakatlığı süren Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almıyor. Son haftaların formda ismi Cengiz Ünder ise sahaya ilk 11'de çıktı. G Grubu'nda 6 puanlı Leicester City, averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puanlı Braga ise 2. sırada. Grupta oynanan diğer maçta Zorya Luhansk ile AEK kozlarını paylaşıyor.

Leicester City - Braga ilk 11'ler:

Leicester City: Schmeichel; Justin; Fofana; Fuchs; Thomas; Choudhury; Tielemans; Cengiz Ünder; Albrighton; Maddison; Iheanacho.

Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Carmo, Raul Silva; Horta, Al Musrati, Novais; Paulinho, Ruiz, Galeno

Leicester City - Braga maçı hangi kanalda?

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Bas Nijhuis yönetiyor. beIN Sports HD4'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın skor takibi haberimizde.