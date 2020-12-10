Leicester City - AEK maç sonucu: 2 - 0

Milli oyuncu Cengiz Ünder'in ilk 11'de başladığı maçta Leicester City evinde AEK Atina'yı 2-0 yendi. UEFA Avrupa Ligi G Grubunu bu sonuçla 13 puanla bitiren Leicester City, lider olmayı başardı. Cengiz Ünder maçın ilk golünü atarken aynı zamanda yeni takımında da siftah yapmış oldu

Ev sahibi adına diğer golü ise Barnes kaydetti. Bir başka milli oyuncu Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı











