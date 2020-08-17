Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin sol bekteki genç yıldızı Ben Chilwell'e, Chelsea talip oldu. Ancak Londra temsilcisi, 23 yaşındaki savunmacı için 80 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli istenince masadan kalktı. Ada basınında yer alan haberlere göre, koronavirüs nedeniyle maddi kayıp yaşayan Mavililer'in, alternatif çözümler üretmeye çalıştığı bildirildi.