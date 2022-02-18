5 bin 800 parçadan oluşan Santiago Bernabeu seti, stadyumdaki birçok özel ayrıntıyı da içeriyor. Tasarımcı Milan Madge, çalışmayla ilgili olarak, “Real Madrid, tarihin en sıra dışı futbol takımlarından biri. Bu yüzden Santiago Bernabeu stadyumunu LEGO tuğlaları şeklinde yeniden yaratmak inanılmaz derecede tatmin edici bir deneyim oldu. Orijinallik ve ölçek duygusu kilit faktörler oldular. Böylece bu göz kamaştırıcı ve geniş stadyumun atmosferini gerçekten hissedebilecek. Bu set, çok sevilen Real Madrid’in mabedini gelecek yıllarda insanların evlerine getirmelerini sağlıyor” açıklamasını yaptı.

1 Mart’tan itibaren LEGO mağazalarında ve web sitesinde satılacak olan Santiago Bernabeu Stadyumu setinin fiyatı 349.99 Euro.