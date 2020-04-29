Legends of Runeterra artık Türkçe

24 Ocak 2020 tarihinde Açık Beta’ya giren Legends of Runeterra için özellikle Türk oyunseverler oyunun Türkçe olmamasından şikayetçiydi. Oyuncuların yaşadığı bu problemi dikkate alan Riot Games, Türkçe dil desteğinin ne zaman geleceğini açıkladı.

Oynaması ücretsiz stratejik kart oyunu Legends of Runeterra, Türkçe dil desteği ile PC ve mobil platformları için 30 Nisan Perşembe günü resmi çıkışını gerçekleştirecek. 11 yeni şampiyon ve 120’den fazla yeni kartın ekleneceği 1.0 yaması 28 Nisan Salı günü saat 20:00 itibarıyla yüklenmeye başlanacak. Oyun, 30 Nisan itibarıyla hem PC hem de mobil plaformları için çıkış yapacak.







