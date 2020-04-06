Legends of Runeterra 30 Nisan’da oyuncularla buluşuyor

Riot Games’in oynanışı beceri, yaratıcılık ve kıvrak bir zeka gerektiren stratejik kart oyunu Legends of Runeterra, artık tamamen hazır. Şirketin yeni oyunlarından LoR, 2019 yılında ilk kez duyurulmuş ve iki sınırlı önizleme döneminin ardından 24 Ocak 2020 tarihinde açık beta dönemine başlamıştı.

Riot Games Türkiye ekibinin çalışmalarıyla yerelleştirilen LoR, 30 Nisan 2020 tarihinde kart metinlerinden karakter seslerine kadar tamamen Türkçe olarak çıkış yapacak.Hem PC'de hem de mobil cihazlarda piyasaya sürülecek olan LoR, platformlar arasında oynanabilir olacak.

Legends of Runeterra yeni bir bölge de dahil olmak üzere 120+ kartlık yeni bir setle çıkacak. Kart ve şampiyon tanıtımları yakında başlayacak ve çıkış dönemi boyunca devam edecek.



