Leganes - Barcelona maç sonucu: 2-1

La Liga'da son iki sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Barcelona'nın ligdeki namağlup unvanı bugün sona erdi.

6. hafta maçında deplasmanda Leganes ile karşı karşıya gelen Katalan devi, rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Mücadeleye iyi başlayan Barça, 12'nci dakikada Philippe Coutinho'nun ceza sahasından attığı şık golle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bambaşka bir Leganes vardı. 52'de Nabil El Zhar'ın kafasıyla eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, bir dakika sonra da savunmanın büyük hatası sonucu Oscar'la galibiyet golünü buldu.

Düşme potasındaki Leganes, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Barcelona'ya da bu sezon La Liga'daki ilk yenilgisini tattırdı.



