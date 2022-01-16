Büyükada Rum Ortadoks Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine; Lefter’in ailesinin yanı sıra sevenleri katılırken, merhumun ruhuna dualar okundu.

1947-51 ve 1953-64 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Lefter Küçükandonyadis, bu dönemde 1 Milli Küme (1950) ve 3 kez de (bugünkü adıyla) Süper Lig (1959, 1960-61, 1963-64) olmak üzere 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Lefter, ulusal şampiyonlukların yanında 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadrolarda da yer almıştı.

43 yaşına kadar futbol oynayıp kariyerinde 832 gol atan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.



