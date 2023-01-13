Lefter Küçükandonyadis kabri başında anıldı

Büyükada Rum Ortodoks Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Lefter’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi Başantrenörü Ateş Çınar, teknik ekip ile taraftarlar ve sevenleri katıldı. Anma töreninde efsanenin kabrine çelenk bırakılarak dualar okundu.





Fenerbahçe Televizyonu’na kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, “Dedelerimizin, babalarımızın anlattığı efsanemiz Lefter hikayeleri ile büyüdük. Bugün de ailesi, sevenleri ve taraftarlarımızla kabri başında kendisini anmış olduk. Ruhu şad olsun.” dedi.

1947-51 ve 1953-64 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Lefter Küçükandonyadis, bu dönemde 1 Milli Küme (1950) ve 3 kez de (bugünkü adıyla) Süper Lig (1959, 1960-61, 1963-64) olmak üzere 4 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Lefter, ulusal şampiyonlukların yanında 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadrolarda yer aldı.