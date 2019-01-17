İngiltere Championship Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Leeds United, ara transferde bombayı Real Madrid'den Kiko Casilla'yı alarak patlattı.

Önümüzdeki sezon Premier Lig'e çıkma yolunda büyük avantaja sahip olan İngiliz kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki kaleciyle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Menajer Marcelo Bielsa'nın devre arasındaki ilk transferi olan deneyimli file bekçisinin 33 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Bu sezon hiç süre alamayan Casilla, 3,5 sezon forma giydiği Real'de 43 maça çıkmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler