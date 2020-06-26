Leeds United tribününde Usame bin Ladin var!

İngiltere Premier Ligi’nin bir altı olan Championship’te mücadele eden Leeds United kulübü, seyirci alınmayan maçlarda tribünlere taraftarlarının 25 sterlin karşılığı kartondan fotoğraflarını koyuyordu. Ancak Leeds’in stadı Elland Road’da çekilen bir tribün fotoğrafı herkesi şoke etti.

Çünkü fotoğrafta yer alan kişi, 2011 yılında öldürülen terör örgütü lideri Usame bin Ladin’di. Bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı resim sonrası Leeds kulübü, Ladin’i hemen tribünden kaldırdı.