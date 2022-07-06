İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, RB Leipzig'den Tyler Adams'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda 23 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Bonservis bedeli

İngiliz ekibinden yapılan duyuruda transferin ekonomik detayları açıklanmazken, Avrupa basınında yer alan haberlere göre Leeds United'ın kasasından 20 milyon Sterlin çıktı.

2019 yılından bu yana RB Leipzig forması giyen Tyler Adams, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giydi ve 1 kez asist yapmayı başardı.



