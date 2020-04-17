İngiliz ekibi Leeds United, kulübün efsane isimlerinden Norman Hunter'ın corona virüs nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Hunter'ın geçen hafta covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı ancak tüm çabalara rağmen bu sabaha erken saatlerde yaşam savaşını kaybettiği duyuruldu. Efsane isim, 14 yıl boyunca giydiği Leeds United formasıyla 1968'de Lig Kupası, 1969'da Charity Shield, 1972'de FA Cup kazanırken, iki kez İngiltere ve bir kez Fuar Şehirleri Kupası zaferi yaşadı.

Hunter, 1966'da Dünya Kupası kazanan İngiltere Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

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