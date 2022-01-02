Leeds United - Burnley maçının öne çıkan rakamları

Burnley, Elland Road'da Leeds United'ın konuğu olacak. İki takımında ilk hedefi ligde devam eden galip gelememe serisine son vermek olacak.

Leeds United, attığı 18 gol ve 16 puanla 16. sırada. Kalan 18 maçla Beyazlar, Avrupa Ligi'ne katılması için 5. sırada yer alan West Ham United'ı 18 puan geriden takip ediyor. Leeds, Premier Lig'de evinde Arsenal'e karşı oynadığı son maçı 4-1 kaybederek galibiyet serisini dörde çıkardı. Bu seride 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Burnley, son lig maçında Old Trafford'da Manchester United'a 3-1 mağlup oldu ve galibiyet serisini altıya çıkardı. bu seride 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Leeds, son üç Premier Lig maçında yenilmeden Burnley'i geride bıraktı. Burnley, Nisan 2016'dan bu yana iki takım arasındaki maçlarda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Leeds United bu seri boyunca 6 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Raphinha bu sezon Leeds için yeri doldurulamaz oldu. Orta saha oyuncusu sekiz golle kulübe liderlik etmeye devam ediyor. Maxwel Cornet ise Burnley için beş kez gol atarak en üretken oyuncu oldu.

Leeds, Burnley'e karşı evinde oynadığı son altı lig maçının beşinde en az bir gol atma başarısı gösterdi. Ev sahibi takım galibiyete yakın taraf.







